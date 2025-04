Neymar revive drama com lesões e disputa metade dos jogos do Santos no ano

Em meio a uma série de lesões musculares, Neymar disputou apenas metade dos jogos do Santos em 2025.

O que aconteceu

O atacante participou de nove dos 18 compromissos dos Peixe na temporada. Ele foi anunciado no final de janeiro, quando o time já havia realizado cinco partidas pelo Paulistão, e fez sua reestreia no sétimo confronto do Alvinegro paulista no ano —no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP.

Neymar chegou a disputar sete partidas seguidas, mas teve um edema na coxa esquerda e ficou fora de ação por mais de um mês. O camisa 10 se lesionou após a vitória nas quartas de final do Paulistão, contra o Bragantino, e não saiu do banco na semi diante do Corinthians. Ele seguiu tratamento durante o período sem jogos, mas foi baixa nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, desfalcando a equipe pelo terceiro duelo consecutivo.