Memphis justifica saída de bola com chutão em Palmeiras x Corinthians

Ele disse que o ato foi uma estratégia para pressionar a defesa do Palmeiras, que estava, segundo ele, com a linha "muito alta".

O holandês ainda fez uma comparação com o que foi adotado pelo alvinegro no jogo contra o Flu: na ocasião, a equipe acabou recuando a bola até o goleiro Matheus Donelli, que lançou para o ataque.

Por fim, Memphis demonstrou não saber se a tática é usada no Brasil — alguns clubes da Europa, como o próprio PSG com Vitinha em partida recente da Champions League, já adotaram a estratégia.