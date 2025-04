Do gol mais bonito de Pelé ao famoso cannoli: as curiosidades do Juventus

O Juventus, um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, não vai mais entrar em campo em 2025. O atual presidente, Tadeu Deradelli, decidiu que o clube não participará da Copa Paulista, torneio que garante acesso aos campeonatos nacionais através da série D ou da Copa do Brasil, sob a justificativa de que o time não tem dinheiro para sustentar a competição.

Além disso, no próximo dia 23 acontece uma eleição que pode mudar a história do clube. O conselho vai decidir entre a chapa "Avante", do atual presidente, e a "Novos Tempos, Renove Juventus", de Marcello Betone. A chapa que está no poder é acusada pela oposição de forçar uma venda do futebol do Juventus, para transformá-lo em SAF. Nesse formato, apenas 10% das ações continuariam com o clube, com os outros 90% sendo vendidos a investidores interessados.

O assunto está em pauta há ao menos três anos, como informou Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Sairiam de cena os sócios e os torcedores, entrariam os acionistas, em um clube lembrado por suas tradições no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.