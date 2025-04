Suspeitos em apostas, BH e Ênio são relacionados em Flamengo x Juventude

Bruno Henrique e Ênio estão relacionados para o duelo de hoje no Maracanã. Os dois ainda não estão confirmados entre os titulares, mas estarão presentes no Maracanã.

O caso de Bruno Henrique

Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Na partida disputada em Brasília, o atacante levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do 2° tempo. Ele reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. O Fla perdia por 2 a 1, e Gerson já havia recebido cartão vermelho.

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira em outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4 mil conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias — o que sinaliza que parte do acervo foi deletado.