Santos domina Atlético-MG e vence na Vila, mas lesão de Neymar preocupa

No segundo tempo, o Galo se lançou ao ataque, mas criou poucas chances claras e o Santos soube controlar o resultado. O goleiro Gabriel Brazão fez apenas duas boas defesas.

Essa foi a primeira vitória do Santos no Brasileirão, justamente na partida seguinte à demissão de Pedro Caixinha, que caiu depois de derrota para o Fluminense.

O auxiliar e interino César Sampaio deu conta do recado e promoveu alterações decisivas. Novidades na escalação, Gabriel Bontempo e Barreal foram dois dos destaques.

Com o resultado, o Santos vai ao 12º lugar, com quatro pontos. O Atlético-MG de Cuca segue no Z4 e é o 19º, com dois pontos e ainda sem vencer.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o São Paulo no domingo, no Morumbi. No mesmo dia, o Galo receberá o Botafogo no Mineirão.