Sampaoli esfria, e Santos discutirá novo técnico após jogo com Atlético-MG

Sampaoli era o favorito, mas deve declinar da oferta. O argentino analisou o cenário, entendeu que não pode entregar o que a torcida merece e não sentiu convicção no Santos após entrevista coletiva do CEO Pedro Martins, realizada ontem. O Peixe ainda não recebeu a recusa oficial do técnico.

O Santos volta à estaca zero. O clube sondou Tite e Dorival Júnior, que não desejam treinar um time neste momento, e Luís Castro, que sinalizou que não quer treinar no Brasil. Sampaoli foi o quarto nome contatado após a demissão de Pedro Caixinha.

A diretoria diz não ter pressa. Pedro Martins afirmou ontem que o Santos não contratará um novo técnico "do dia para a noite" e que tem explicado o cenário de "reconstrução" com quem tem conversado.

O Santos não tem negociação avançada com nenhum treinador hoje. O Santos não vai entregar a chave da primeira equipe para um treinador. Ele precisa vir e aceitar fazer uma construção em conjunto. Vamos analisar os nomes necessários e conversar quantas vezes forem precisas.