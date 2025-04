Pacto x Maldição: Real e Arsenal colocam 'famas' à prova por vaga na semi

O Real não se recuperou do baque em 2013. A derrota por 4 a 1 para o Borussia Dortmund na ida da semifinal daquela temporada não foi recuperada na volta. Os espanhóis até venceram por 2 a 0 no segundo duelo, no Bernabéu, mas não foi o suficiente.

O cenário é o mesmo neste ano. O Arsenal chega à Espanha com vantagem de três gols construída em casa. Resta saber se o Real vai conseguir mais uma noite heroica, reativar o pacto e manter a maldição dos Gunners ou se os ingleses darão mais um passo rumo ao fim dela e serão o ponto fora da curva no histórico recente do rival na Champions.