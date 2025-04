Palmeiras pega único 'carrasco' no Brasileiro em teste de novo time de Abel

O que aconteceu

O Palmeiras tem vantagem no retrospecto geral sobre 18 dos 19 adversários desta edição do Brasileirão, menos contra o Inter. São seis vitórias a mais do Colorado nos duelos contra o Alviverde.

Por outro lado, o Alviverde tem um desempenho muito bom contra os outros rivais. O Santos é a maior vítima (44 vitórias a mais), seguido por Vasco (32), Grêmio (25), Fluminense (24), Bahia (23), Bragantino (22), Sport (17), Vitória (17), Ceará (15), Atlético-MG (13), Botafogo (12), Juventude (11), Corinthians (7), Mirassol (6), Flamengo (5), Fortaleza (3), Cruzeiro (2) e São Paulo (10 gols a mais; nas contas do São Paulo, o Palmeiras já tem duas vitórias de vantagem).

Mesmo com o recorte na era Abel Ferreira, o Inter segue como um time encardido em jogos contra o Palmeiras: são quatro vitórias palmeirenses, três do Inter e dois empates.

No Brasileirão do ano passado, o Inter venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena Barueri. O jogo do returno acabou empatado por 1 a 1 no Beira-Rio.

Por que jogo contra o Inter é teste para o futuro?

O Palmeiras foi muito mal nos jogos contra times que terminaram no G6 do Brasileirão do ano passado: apenas uma vitória, quatro derrotas e cinco empates. E esse Inter desponta como um dos candidatos às primeiras colocações do campeonato nacional.