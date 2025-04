Neymar volta a sentir coxa, chora e deixa Santos x Atlético-MG no 1° tempo

Atuando como titular pela 1ª vez desde a lesão ocorrida no início de março ainda no Paulistão, o atacante Neymar voltou a sentir o posterior da coxa esquerda durante Santos x Atlético-MG, duelo do Campeonato Brasileiro. O atleta já havia retornado ao time no último fim de semana, mas saiu do banco de reservas diante do Fluminense.

O que aconteceu

O jogador sentiu dores na região logo depois do 1° gol santista, marcado por Zé Ivaldo já na casa dos 24 minutos.

Neymar tentou continuar em campo, mas chorou assim que o Peixe ampliou o placar, três minutos depois — desta vez com Barreal.