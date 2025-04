Intercâmbio: Clube alemão terá lateral de Cotia monitorado pelo Barça

O São Paulo também tem direito a escolher dois jogadores do clube alemão em troca, mas ainda não se interessou por nenhum. O Tricolor vai esperar a visita do Sttutgart a Cotia para selecionar os atletas com calma.

Os alemães enviarão uma equipe sub-17 e outra sub-20 para um período de treinamentos em Cotia em julho. A ideia do São Paulo é realizar um torneio no CFA com a participação de outros clubes.

Aos 18 anos, Nicolas Bosshardt tem atuado pelo sub-20 e chegou a marcar um gol no clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão da categoria.