Palmeiras corrige problema, vence Inter no Beira-Rio e confirma boa fase

A equipe conquistou a vitória corrigindo um velho problema: a eficácia. O Alviverde sofreu para vencer jogos no ano passado e neste ano por desperdiçar muitas chances, mas hoje venceu com apenas um chute ao gol no 2º tempo — curiosamente o gol da vitória.

Com o triunfo, o Palmeiras assumiu a liderança momentânea do Brasileirão com 10 pontos de 12 disputados. A equipe pode ser ultrapassada pelo Flamengo, que está enfrentando o Juventude no Maracanã. O Inter permaneceu com cinco pontos na 10ª colocação.

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília).

Já o Inter joga o clássico contra o Grêmio no sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio.

Palmeiras faz bom 1º tempo e controla ações do Inter

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com apenas duas mudanças em relação ao time que venceu, e convenceu, o Corinthians no último fim de semana: Giay na vaga de Bruno Fuchs e Aníbal Moreno na vaga de Emiliano Martínez.