Ingressos e anuidade: Gaviões acumula dívida milionária com o Corinthians

A reportagem teve acesso a um documento que aponta 9.738 sócios da Gaviões inadimplentes no programa FT só em 2025. Outras uniformizadas também possuem dívidas de anuidade. Vale ressaltar, que ao contrário dos mensalistas do plano, os associados de organizadas só pagam uma taxa por ano.

Representantes do Conselho da Gaviões reconheceram a existência de débitos da anuidade do Fiel Torcedor, em reunião com as Comissões de Justiça e de Marketing do Conselho Deliberativo e da Comissão de Finanças do Cori (Conselho de Orientação) do Corinthians, e com o presidente do CD Romeu Tuma Jr, no dia 5 de abril. No entanto, desconheciam os débitos relacionados a ingressos, apurados pelas Comissões.

Sobre a reunião que você menciona e me questiona, esclareço que foi solicitada pela mesa diretiva do Conselho da Torcida Gaviões da Fiel. Nela, foram discutidos diversos assuntos de interesse do clube e da própria torcida, como o Fiel Torcedor, cambismo e desvio de ingressos, dívidas da torcida, contas do clube, empresas de segurança, processo de impeachment, entre outros que eles queriam entender. O que ficou definido é que falaríamos diretamente ao conjunto do conselho da torcida, e aguardaríamos o agendamento de data que, de fato, ocorreu na quinta passada [10 de abril], mas com essa notícia falsa de meu afastamento da presidência do CD, eles preferiram adiar. Seguimos à disposição do Conselho da Gaviões, como sempre estivemos de todos que buscam esclarecimentos do Conselho Deliberativo do Corinthians.

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, em nota oficial

Em contato com o UOL, a Gaviões disse que não "irá falar sobre o tema pois esse assunto está sendo tratado internamente com o clube".

Procurado, o Corinthians não se manifestou sobre o assunto. Caso haja resposta, esse texto será atualizado.

Notícia de afastamento cancela nova reunião

Uma nova reunião com a presença de todos os membros do Conselho da Gaviões, inclusive a diretoria, estava marcada para a última quinta-feira, a fim de esclarecer os temas previamente abordados, incluindo a dívida. Nesse encontro, o Corinthians seria representado pelas mesmas comissões, novamente com a presença do presidente do CD.