Fla destrói Juventude com Arrascaeta magistral, dois de Pedro e BH em campo

O Flamengo teve 20 minutos avassaladores no primeiro tempo. A equipe abriu 3 a 0 com gols de Erick Pulgar, Plata e Danilo.

Pedro voltou a marcar após sete meses. O atacante, que se recuperou de lesão série recentemente, fechou a conta marcando de cabeça e pegando rebote do próprio pênalti. "Ô lelê, ô lálá, o Pedro vem aí, e o bicho vai pegar", cantaram os torcedores.

Bruno Henrique entrou no segundo tempo. No primeiro jogo após ser indiciado por fraude e estelionato pela Polícia Federal, o camisa 27 entrou aos 34 minutos da etapa final no lugar de Plata e foi ovacionado pela torcida.

A torcida do Flamengo protestou contra o preço dos ingressos e xingou BAP, presidente do clube. "Abaixa o ingresso" e "Ei, BAP, vai tomar no cu", foram os gritos entoados ainda no primeiro tempo.

O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro chegou aos 10 pontos, empata com o Palmeiras em número de vitórias (3), mas passa à frente no saldo de gols (9 a 4). O Juventude aparece na sétima colocação, com seis.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Vasco, às 18h30 (de Brasília), como visitante. O Juventude joga no domingo contra o Mirassol, em casa, às 11h. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada do Brasileirão.