Neymar e zaga lenta podem ser problema para Sampaoli no Santos; PVC explica

O grande camisa 10 do futebol moderno é a marcação por pressão. É subir e dificultar no espaço individual a saída dos adversários, sempre marcando individual no campo de ataque, o que deixa um buraco atrás, mas se tiver a capacidade de pressionar e recuperar a bola na frente, será um grande time.

Mas é difícil fazer isso tendo Neymar aos 33 anos e tendo uma defesa com Gil e Zé Ivaldo. A característica dos jogadores não ajuda.

Paulo Vinícius Coelho

Sampaoli é o favorito para assumir o Santos, mas tem dúvida sobre o desafio e ainda não deu OK à diretoria.

