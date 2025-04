CEO do Santos não dá prazo para técnico e vê queda de Caixinha como derrota

A saída do técnico português é vista como uma 'derrota institucional' pelo CEO do Santos. O português não resistiu aos maus resultados recentes após ter assumido o time no começo do ano.

Não ficou por causa de resultado. Quando o critério é esse, a derrota é de todos. Foi essa a reflexão que fiz com colaboradores e jogadores do Santos. É bonito falar da vitória, do que fazemos de bom, colocamos títulos como fruto de uma construção coletiva. A derrota e o fracasso também. Se queremos modificar essa cultura tão ruim, de colocar a cabeça do treinador à frente no primeiro insucesso, precisamos todos nós colocar a mão na consciência e entender o que fizemos de errado para que ele pudesse ser demitido. Pedro Martins

O que mais ele disse?

Por que a demissão?: "A demissão foi porque não víamos mais uma melhora ou capacidade de evolução do time perante os comportamentos que identificamos no começo do Brasileirão. Achamos necessário fazer isso para o ajuste acontecer no início da competição."

Agradecimentos a Caixinha: "Da mesma maneira que vim aqui apresentar o Caixinha e falar da lógica da chegada, preciso vir aqui agradecer ele pela confiança que depositou no clube em momento de incerteza. Hoje, olhamos para o Santos, o elenco que tem, e esquecemos muito rápido como estava no final de dezembro. O Caixinha fez uma aposta no projeto do Santos em um momento que o clube não tinha o elenco, não tinha feito movimento de mercado e também tinha dúvidas e incertezas sobre o projeto desportivo, tinha acabado de subir."

Mudanças feitas por Caixinha: "A vinda dele representou um novo passo para o Santos se preparar para a Série A, que envolvia uma série de critérios e mudanças. Queria falar das mudanças que não apareceram. Ele foi importante na mudança da cultura do CT, do início ao fim do dia. Foi importante na modificação e quebra de uma série de vícios existentes no CT. Foi importante para que o Santos se preparasse para o nível da Série A."