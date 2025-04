Jogador toma susto e fica com medo de águia do clube na Bundesliga; assista

Hugo Ekitiké, atacante do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, mostrou não ter tanta intimidade com a águia mascote do seu próprio time.

O que aconteceu

Um vídeo do jogo do último domingo (13), contra o Heidenheim, pela Bundesliga, mostra o jogador francês nada à vontade ao lado do animal. Incentivado pelo treinador da águia, ele chega a fazer carinho nela, mas volta a se assustar quando ela abre as asas (veja abaixo).