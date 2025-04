Palmeiras confirma lesão de zagueiro em reapresentação após o Dérbi

O zagueiro Murilo será desfalque do Palmeiras nos próximos jogos.

O que aconteceu

O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje na Academia de Futebol após a vitória no Dérbi e exames constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita do zagueiro. Murilo sentiu lesão no aquecimento do clássico e sequer entrou em campo.

Marcos Rocha teve o mesmo problema na coxa no jogo de ida da final do Paulistão, no dia 16 de março, e ainda não ganhou minutos — ele voltou a ser relacionado justamente no Dérbi deste fim de semana.