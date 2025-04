Neymar x Samuel Xavier: 'treta' entre os dois é antiga e começou em 2013

Quem sorriu por último foi Samuel Xavier. O lateral fez o gol da vitória do Flu já no apagar das luzes após finalizar da entrada da área e contar com desvio para vencer o goleiro Gabriel Brazão. De quebra, entrou na onda da torcida tricolor e colocou as mãos nos ouvidos enquanto o estádio xingava Neymar (veja abaixo).

Dois encontros, duas tretas

Estas foram as únicas duas vezes que Neymar e Samuel Xavier se enfrentaram na carreira. O atacante seguiu para o Barcelona meses depois do duelo de 2013 e só retornou ao Brasil este ano. Já o lateral jogou no São Caetano até o fim daquela temporada e acertou com o Ceará para no ano seguinte. Depois, ainda passou por Sport e Atlético-MG antes de desembarcar no Flu, em 2021.