Cristiano Ronaldo tem interesse em comprar rival do Real Madrid, diz jornal

A informação contrasta com a postura do atual proprietário do Valencia. Peter Lim, com quem CR7 tem boa relação, anunciou de forma enfática que o clube não será vendido. A emissora espanhola Cope, porém, publicou em fevereiro que ele mesmo admitiu ao dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que o Valencia está à venda.

O Valencia está atualmente focado na retomada das obras do Novo Mestalla. Em janeiro, o clube reiniciou seu projeto para se mudar para o novo estádio e anunciou a assinatura de um novo contrato com a construtora responsável por realizar as etapas finais das obras do estádio.