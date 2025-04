Caixinha dá tiro no próprio pé, mas deve ganhar nova chance no Santos

Além da falta de espaço para os garotos, pesa contra Caixinha a postura santista na derrota no Maracanã. Nem Neymar destravou o Peixe.

O Santos não se impôs em momento algum e correu atrás do Fluminense o tempo todo. O gol do Tricolor saiu com Samuel Xavier no último minuto e, na visão de Caixinha, foi merecido.

O treinador português promete uma equipe protagonista, porém, na prática, isso não ocorre. O CEO Pedro Martins escolheu Pedro Caixinha por entender que ele seria capaz de promover um Santos ofensivo.

Pedro Martins quer a permanência de Caixinha, mas o presidente Marcelo Teixeira vê a pressão aumentar cada vez mais por uma troca.