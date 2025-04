Jogador tem parada cardíaca e morre durante torneio amador em Tocantins

O jogador amador Claudeylton Gomes de Sousa Santos, de 29 anos, morreu hoje, após passar mal em partida do Copão Tocantins, torneio organizado pelo governo do estado, em Sampaio (TO).

O que aconteceu

O atleta da seleção de Sampaio sofreu uma parada cardiorrespiratória em campo, na noite de ontem.

A Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju) informou que Sousa foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Augustinópolis, mas não resistiu. Ele teve a morte confirmada por volta das 6h de hoje.