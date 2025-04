Arrascaeta faz dois, Fla vence com autoridade e Grêmio é vaiado na Arena

Patrocínio liberado — O Flamengo exibiu as logomarcas da Pixbet e Flabet após toda a confusão envolvendo sua patrocinadora máster. A casa de apostas havia sido suspensa pelo Ministério da Fazenda por falta de documentações, mas a empresa conseguiu obter uma liminar no plantão judiciário na véspera da partida.

Próximos jogos — O Grêmio visita na quarta o Mirassol, às 19h. Já o Flamengo recebe no mesmo dia, no Maracanã, o Juventude, às 21h30.

O jogo

O Flamengo ignorou o fato de ser visitante e teve o controle do primeiro tempo logo nos primeiros minutos, quando abriu o placar com Arrascaeta. O Rubro-Negro teve outras grandes oportunidades e poderia ter ido para o intervalo com um resultado ainda maior se tivesse mais capricho no passe final. O Grêmio tinha muitas dificuldades para criar, não conseguia encaixar a marcação e errava passes em demasia.

A superioridade do Flamengo seguiu acontecendo no segundo tempo. Diante de um Grêmio completamente perdido em campo, o Rubro-Negro ampliou sua vitória sem fazer tanto esforço, apenas impondo sua qualidade técnica e explorando o domingo inspirado de seu camisa 10. O técnico tricolor Gustavo Quinteros tentou mexer com os ânimos do time promovendo alterações, mas a equipe piorou ainda mais após as substituições e o 2 a 0 ficou barato.

Gols e lances

Edenilson faz lambança e Fla abre o placar - O Flamengo abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, quando Michael iniciou a jogada, tentou um passe para Bruno Henrique, Edenilson tentou cortar e acabou dando uma assistência açucarada para Arrascaeta, que teve calma para driblar Volpi e empurrar para o fundo da rede.