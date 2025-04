Auxiliar do São Paulo põe empate na conta de desfalques: 'Não é desculpa'

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, colocou o empate de hoje com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Morumbis, na conta dos desfalques. Com o resultado, a equipe são-paulina chegou a três empates consecutivos no Brasileirão.

O que aconteceu

A equipe tricolor teve seis titulares fora no confronto. O centroavante Calleri, por exemplo, estava suspenso por ter sido expulso na última rodada do campeonato nacional.

A maior parte dessas baixas é por lesão, casos de Lucas Moura e Oscar, principais nomes do elenco e que estão no departamento médico. Luiz Gustavo, Pablo Maia e Arboleda também estão em recuperação.