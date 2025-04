Torcida do Palmeiras atira cabeças de galinha no campo contra Corinthians

Torcedores do Palmeiras atiraram cabeças de galinha no campo durante o clássico com o Corinthians, hoje à noite, na Arena Barueri (SP), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi 2 a 0 para o Alviverde.

O que aconteceu

O primeiro membro da ave foi jogado na área do goleiro Matheus Donelli. O episódio aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 2 a 0. A cabeça do animal foi retirada por um gandula. O jogo prosseguiu logo em seguida.

A segunda cabeça foi atirada aos 42 minutos do segundo tempo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein parou o jogo, retirou o membro e fez um sinal de "é a segunda", entregando posteriormente para o quarto árbitro.