RB Bragantino vence o Botafogo e garante primeira vitória no Brasileirão

Red Bull Bragantino venceu o Botafogo por 1 a 0 e garantiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Em um jogo movimentado, o Massa Bruta abriu o placar com Sasha e teve chances de ampliar, mas parou em John e no cansaço do segundo tempo. O Botafogo até criou boas oportunidades com Igor Jesus, mas não conseguiu evitar a derrota. O duelo, válido pela terceira rodada da competição, foi disputado no estádio Nabi Abi Chedid.



Com a vitória, o Red Bull Bragantino conquistou seu primeiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Agora, com 4 pontos, o Massa Bruta ocupa a nona posição na tabela.

Com a derrota, o Botafogo sofre seu primeiro revés no campeonato e soma 4 pontos na tabela. O time ocupa a sétima posição.

Como foi o jogo

O Red Bull Bragantino não perdeu tempo e abriu o placar logo no início do primeiro tempo com Sasha. Após jogada ensaiada no escanteio, Jhon Jhon cruzou rasteiro, e o atacante finalizou de primeira para o fundo do gol. A melhor chance do Botafogo na etapa inicial veio com Igor Jesus, que acertou a trave. O Massa Bruta seguiu pressionando, finalizou mais vezes e só não ampliou porque Jair salvou em cima da linha após finalização de Mosquera.