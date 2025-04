Palmeiras bate Corinthians com facilidade, 'olé' e provocações

No segundo tempo, o Corinthians equilibrou as ações, mas não conseguiu reagir e ouviu o "olé" do estádio. O Palmeiras teve algumas oportunidades de aumentar o placar, incluindo um gol anulado de Vitor Roque.

Após o episódio da cabeça de porco em novembro de 2024, torcedores do Palmeiras arremessaram pedaços de uma galinha no gramado. Uma pipa com a inscrição 51 em alusão ao título palmeirense de 1951 também caiu no campo. Os objetos foram recolhidos, e o registro será feito em súmula.

Grande reforço do Palmeiras para o ano, Paulinho estreou no segundo tempo. O ex-jogador do Atlético-MG se recuperou de cirurgia na perna.

O Palmeiras assume a liderança, com sete pontos. O Corinthians cai para o sexto lugar, com quatro, e aguarda os demais resultados da rodada.

O Verdão voltará a campo para enfrentar o Internacional, quarta-feira, no Beira Rio. O Corinthians receberá o Fluminense, também na quarta, na Neo Química Arena.

Um amasso do Palmeiras

O Palmeiras dominou o Corinthians por completo no primeiro tempo. Desde o apito inicial.