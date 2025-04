Palmeiras quase lá e Corinthians 'desmanchado': Como Estadual deixou marcas

Desde o título estadual, o Timão teve seis baixas em sequência: Hugo Souza (coxa direita), Gustavo Henrique (coxa direita), Fabrizio Angileri (coxa esquerda), Rodrigo Garro (tratamento no joelho), Igor Coronado (ombro esquerdo) e Memphis Depay (tornozelo direito).

As baixas fizeram o técnico Ramón Díaz mandar a campo um mistão contra o América de Cali, pela Sul-Americana, no meio de semana. Apenas seis titulares atuaram no empate por 1 a 1, contando com as substituições ao longo da partida.

Além disso, a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro, principalmente diante do principal rival. Uma vitória fora de casa poderia colocar o Alvinegro paulista no topo da tabela nacional.

Teremos uma partida muito importante, um clássico contra o Palmeiras. Isso também nos obriga a administrar bem os esforços dos jogadores, porque realmente jogam com uma intensidade incrível. Creio que nessa questão de administrar os esforços e ter um plantel como nós temos, seguramente vamos seguir competindo. Para nós, é uma partida importante, porque ganhando, podemos ficar em primeiro [na tabela] e é isso que estamos buscando. Eles também jogam, e o tempo de recuperação será um pouco menor do que o nosso.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians

Do grupo de contundidos, Memphis Depay é a única certeza entre os titulares para o Dérbi. Gustavo Henrique, Igor Coronado e Fabrizio Angileri estão sendo avaliados dia a dia.

Enquanto isso, Hugo Souza e Garro seguem em recuperação. A boa notícia é que o meio-campista apresentou boa evolução após tratamento fisioterápico na Espanha.