Zubeldía lamenta empate tricolor: '15 minutos ruins custaram dois pontos'

Após abrir vantagem de dois gols, o São Paulo cedeu o empate para o Alianza Lima nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, no Morumbis, e o jogo terminou 2 a 2. O técnico Luis Zubeldía lamentou o momento ruim do Tricolor em que a equipe sofreu os dois gols, e afirmou que "15 minutos ruins custaram dois pontos".

O que aconteceu

O treinador justificou a saída do atacante Ferreirinha para a entrada do lateral Wendell. Zubeldía falou sobre as lesões frequentes do ponta do São Paulo, e afirmou que não pode arriscar o atleta por mais tempo do que os minutos atuados de forma seguida nesta quinta.