Vitória do Arsenal abre vaga extra no Inglês para Champions League; entenda

A Espanha tem quatro: Real Madrid e Barcelona, na Champions, Athletic Bilbao, na Europa League, e Betis, na Conference League.

Já a Itália tem três: a Inter segue viva na Liga dos Campeões, a Lazio na Liga Europa e a Fiorentina na Liga Europa.

Como funciona a pontuação do ranking

O coeficiente tem uma conta complexa, mas basicamente é calculado através do desempenho coletivo de todas as equipes de cada país nas competições europeias da temporada. As duas ligas com as melhores pontuações médias de coeficiente recebem vaga extra.

As vitórias têm o mesmo valor em todas as competições. Cada vitória vale dois pontos, empate rende um ponto e derrota não gera pontuação. Se uma partida vai para a prorrogação, é considerado o placar após 120 minutos, independente do vencedor na decisão por pênaltis.

Os pontos conquistados por todos os clubes de um país são somados, e o total é dividido pelo número de equipes que o país tem disputando as competições europeias na temporada. Isso resulta na média de coeficiente. Por exemplo: se um país tiver 60 pontos de coeficiente e sete equipes nas competições da Europa, sua pontuação será de 8,571 (60/7).