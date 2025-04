Torcedor do Fortaleza relata intimidação e caos em jogo cancelado no Chile

Na sequência, uma confusão generalizada teve início no setor mandante, no lado oposto a onde estavam os tricolores no estádio. Ele entendeu a revolta da torcida do Colo-Colo como uma revolta contra a polícia que se estendeu ao gramado com a quebra de vidros e invasão de campo.

No segundo tempo, nós notamos um silêncio ensurdecedor da torcida do Colo Colo como nunca eu havia visto em nenhum estágio do mundo. A torcida simplesmente se calou. E aí chegou a informação de que torcedores morreram em confronto com a polícia. Pouco tempo depois começou a confusão generalizada no setor mandante, do torcedor do Colo Colo, e essa confusão adentro ao campo. Possivelmente foi um protesto da torcida do Colo Colo contra as mortes dos dois torcedores.

Igor Holanda, torcedor do Fortaleza, ao UOL

Homens encapuzados subiram em estrutura metálica com barras de ferro no jogo Colo-Colo x Fortaleza Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal/Igor Holanda

O caos não chegou à torcida do Fortaleza, mas Igor disse que o clima era de intimidação desde o início da partida com encapuzados circulando com barras de ferro. Alguns chilenos subiram em uma estrutura metálica e ficaram andando com os artefatos. Quando a confusão estourou, seguranças do local fizeram um cerco de proteção no setor visitante.

Na hora do ocorrido, não [houve pânico]. Os guardas aparecerem em maior quantidade e afastaram um pouco a torcida do Fortaleza. Porque a confusão foi do outro lado né, nós estávamos na trave do lado direito e a confusão foi na trave do lado esquerdo. Então, na hora do ocorrido, não. Só que durante todo o jogo, os torcedores ficaram passando de um lado para o outro através de estruturas metálicas né, com balaclava, pedaços de ferro e enfim. Não houve confusão, mas houve intimidação.

O torcedor ainda desabafou que "não entendeu nada" quando viu os invasores correndo e os jogadores do Leão do Pici correndo. Um grupo de homens partiu na direção do elenco tricolor, mas o zagueiro Emiliano Amor, do Colo-Colo, se colocou na frente e impediu a passagem, evitando maiores consequências.