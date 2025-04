São Paulo: Zubeldía 'por um fio'? Comentaristas criticam mudança em empate

Eu não faria o que ele [Zubeldía] fez. Eu entraria com os três zagueiros. Na Libertadores, é mais tranquilo [em relação à avaliação] você ganhar de 1 a 0 e não tomar gol. Ele deveria ter mantido os três zagueiros, o sistema original.

Paulo Massini

Classificação e jogos Libertadores

Renan: Sistema defensivo vulnerável

Depois que o Zubeldía adotou essa nova variação com três zagueiros, variando com duas linhas de quatro [...], o São Paulo havia sofrido apenas dois gols, ambos de pênalti - para Palmeiras e São Bernardo. Hoje, com a mudança, coincidentemente ou não, sofre dois gols com a bola rolando e com o sistema defensivo, nos dois gols, bem vulnerável.

Renan Teixeira

