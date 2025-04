São Paulo corre para ter Lucas e Oscar em jogo-chave da Libertadores

O São Paulo vai tentar preparar o retorno do atacante Lucas e do meia Oscar para o próximo jogo da Copa Libertadores da América, já em clima de decisão pela liderança do grupo contra o Libertad (PAR).

O que aconteceu

Lucas e Oscar estão lesionados e a previsão é que retornem em um prazo entre dez e 15 dias. A tendência é que a dupla esteja fora dos três próximos jogos do Brasileirão: contra Cruzeiro, Botafogo e Santos.

O duelo contra o Libertad está marcado para o dia 23, dentro do primeiro prazo, dos dez dias, mas fora do segundo. O Tricolor vai fazer de tudo para ter a dupla, mas dentro dos limites, sem correr riscos de lesionar os atletas de novo.