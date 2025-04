Colo-Colo x Fortaleza: o que diz Manual da Conmebol sobre jogo cancelado

A Direção de Competições e Operações da Conmebol informou que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades de segurança locais, garante a continuidade da partida entre Colo Colo (CHI) e Fortaleza (BRA) pela Fase de Grupos.

da Libertadores 2025, a referida partida está cancelada.

Acrescentou que, tendo em vista que foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos no Manual do Clube, o caso será remetido aos Órgãos Judiciais da CONMEBOL para futuras determinações. Todas as informações referentes a eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão enviadas ao Comitê Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol.

Conmebol, em nota

O que diz o regulamento

O Manual de Clubes da Libertadores determina que "será aplicado o previsto no Código Disciplinar" se o time mandante for julgado responsável pelo ocorrido —no caso, o Colo-Colo. O artigo 5.1.11.4 do documento prevê tal procedimento "nos casos em que a interrupção for imputada aos clubes ou às pessoas pelas quais essas possam ser responsáveis de modo regulamentar ou disciplinarmente". Além disso, o time responsabilizado por "pagar todos os custos pelo recomeço da mesma".

O Código Disciplinar, por sua vez, estabelece que o resultado será de 3 a 0 a favor da equipe adversária quando um clube for sancionado por "responsabilidade ou negligência". Isto está previsto no segundo item do artigo 24. Nesse cenário, o Fortaleza venceria por W.O., já que o time chileno era o encarregado por assegurar as condições de jogo.

Já se for considerada como suspensão por "razão de força maior", consideradas alheias aos clubes, a partida será retomada. O prosseguimento deverá ocorrer dentro das 24h seguintes à suspensão ou em data diferente, completando os minutos faltantes.