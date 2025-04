Neymar treina como reserva do Santos antes da partida contra o Fluminense

Neymar pode ser reserva do Santos contra o Fluminense no domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Neymar treinou como reserva em trabalho tático na manhã de hoje, no CT Rei Pelé.

O camisa 10 trabalhou normalmente e deve ficar à disposição no domingo, mas o Santos adota cautela e pode tê-lo a principio no banco.