Memphis Depay vai subir na bola em Barueri? Colunistas debatem o Dérbi

Mauro Cezar: Desafio do Palmeiras é fazer de Barueri sua segunda casa

O grande desafio do Palmeiras, já que o jogo será em Barueri, é transformar o estádio em Barueri na segunda casa do Palmeiras, o que não se consegue porque os ingressos são caros e a comunidade ao redor do estádio, onde há muitos palmeirenses evidentemente, não consegue comprar ingresso para o jogo.

Ou você chega no patamar financeiro dessas pessoas e traz as pessoas para o estádio, ou você vai ter um estádio frio novamente. Sabe quanto era o ingresso mais barato na quarta-feira Palmeiras x Cerro para quem não é sócio-torcedor? R$ 220,00.