CEO do Fortaleza cita pedido da Conmebol e cobra vitória após caos no Chile

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, falou à ESPN sobre as cenas de caos na noite de ontem no Monumental David Arellano, em Santiago (CHI). Torcedores do Colo-Colo depredaram o estádio e invadido o gramado em protesto durante o segundo tempo do confronto da Libertadores, quando a partida estava empatada por 0 a 0.

Segundo ele, a Conmebol pediu para que o clube brasileiro não deixasse o local, mas disse que chegaram ao consenso de que não havia segurança e que a partida deveria ser cancelada. Marcelo Paz também reivindicou que o Leão do Pici seja considerado o vencedor do embate e exigiu da Conmebol uma "punição exemplar".