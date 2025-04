São Paulo: Empate cedido na Libertadores enfatiza elenco curto de Zubeldía

O empate do São Paulo com o Alianza Lima (PER) evidenciou ainda mais o quão curto é o elenco que Luis Zubeldía tem à disposição para a temporada.

O que aconteceu

Zubeldía precisou tirar Ferreirinha do jogo por receio de uma lesão e não tinha nenhuma opção de origem para a posição. Os únicos jogadores de ataque eram o meia Alves e os centroavantes André Silva e Ryan Francisco.

Zubeldía optou por Wendell, como já tinha feito com o Talleres (ARG), mas o gol saiu logo em seguida justamente pela esquerda. Minutos depois, a jogada do gol de empate também foi construída pelo mesmo lado.