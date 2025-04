Zagueiro do Colo-Colo se coloca entre invasores e elenco do Fortaleza; veja

O zagueiro Emiliano Amor, do Colo-Colo, entrou na frente de torcedores do time chileno que invadiram o gramado e corriam na direção dos jogadores do Fortaleza (assista abaixo).

O que aconteceu

Emiliano Amor impediu que um grupo de oito torcedores chegasse perto do elenco do Fortaleza, que fugia na direção do túnel dos vestiários. O episódio ocorreu na marca dos 20 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada por 0 a 0. Integrantes da torcida quebraram os vídeos do alambrado e entraram no campo.

O zagueiro se colocou na frente dos invasores e foi abraçado por eles, evitando assim o contato com os jogadores adversários. A intervenção do camisa 15 do Colo-Colo fez com que outros atletas da equipe da casa e seguranças chegassem a tempo para conter a invasão e evitar maiores consequências.