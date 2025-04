Corinthians integra tour do clube à Arena e prepara museu só de torcedores

O Corinthians inaugura hoje o Tour Raízes Alvinegras, que terá um novo olhar sobre a história do clube. Em breve, a visita terá integração com o Tour Casa do Povo, da Neo Química Arena.

Memória

O passeio ao Parque São Jorge inclui a visita ao Memorial do Corinthians, que abriga as taças, acervo fotográfico e de camisas. O destaque atual é a presença do caneco do 31º título paulista, conquistado recentemente e que será parte permanente da experiência.