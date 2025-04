Corinthians deveria escalar Garro no sacrifício? Comentaristas debatem

Com a previsão inicial de retorno para o início de maio, Garro evoluiu bem em sua recuperação. Na Live do Corinthians, Samir Carvalho, Vitor Guedes e Livia Camillo debateram se ele deveria ser escalado diante do Palmeiras, amanhã (12), pelo Brasileirão.

Segundo apurou o UOL Esporte, o meia argentino ainda sente dores no joelho e seguirá com o processo de recuperação. Assim, um possível retorno precoce seria no sacrifício e poderia comprometer o tratamento que Garro tem feito.

Samir: Se ele voltar, fica claro que é mimado