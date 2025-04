CBF aciona Conmebol e pede vitória do Fortaleza por jogo cancelado no Chile

Tumulto e mortes antes da partida

Segundo o jornal La Tercera, do Chile, a confusão começou antes do embate, quando alguns torcedores forçaram as entradas pelos setores Tucapel e Caupolicán — ambas na região da Avenida Marathon e destinadas aos mandantes.

A polícia foi acionada, e duas pessoas morreram em meio ao tumulto: um jovem de 18 anos e um menino de 13. Outros dez torcedores acabaram presos.

O La Tercera informou que um caminhão teria atropelado as vítimas, que foram esmagadas por uma estrutura que desabou em meio à confusão.

O promotor Francisco Mores detalhou ao jornal parte do ocorrido. Ele confirmou o esmagamento e disse que o caso será investigado com mais detalhes nas próximas horas.