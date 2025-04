1 ano de Felipe Anderson: meia reconhece que 'demorou mais' para se adaptar

Felipe Anderson está prestes a completar um ano no desde que foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras, em 15 de abril de 2024. O meia, cujo contrato só começou de fato em julho, sofreu para se adaptar e só recentemente voltou a apresentar um pouco do futebol que o consagrou no futebol europeu, especialmente na Lazio.

O que aconteceu

Tem jogadores que chegam e encaixam muito rápido no estilo do jogo, eu demorei um pouquinho mais, mas como sempre fiz na minha carreira, em todos os lugares que cheguei, eu abaixei a cabeça, treinei, trabalhei e me coloquei à disposição para jogar em qualquer posição que o clube precisar Felipe Anderson, em entrevista na zona mista após vitória sobre o Cerro Porteño

Desde a sua estreia contra o Botafogo no Brasileirão do ano passado, Felipe Anderson acumula 33 jogos com a camisa alviverde e apenas cinco participações em gols, sendo duas bolas na rede (nas goleadas de 5 a 0 sobre Cuiabá e Criciúma, no Brasileirão 2024) e três assistências. Pouco para quem chegou com status de 'grande contratação' após 11 temporadas no futebol europeu.