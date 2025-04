Sidão explica sucesso do Audax e lembra: 'Diniz fez vários caras chorarem'

Uma das peças-chave do emblemático Audax de Fernando Diniz, Sidão relembrou o sucesso improvável do time no Paulistão 2016 e contou histórias curiosas do ex-treinador da seleção brasileira.

O que aconteceu

O Audax surpreendeu em 2016 e, com um futebol para lá de envolvente, chegou à final do Paulista depois de superar três dos quatro grandes ao longo da competição. Além do goleiro Sidão, o time contava com nomes como Tchê Tchê, Camacho, Bruno Paulo e Ytalo.

A equipe comandada por Fernando Diniz bateu o Palmeiras por 2 a 1 na primeira fase, goleou o São Paulo por 4 a 1 nas quartas de final e eliminou o Corinthians na semifinal em plena Neo Química Arena, após 2 a 2 no tempo normal e triunfo nos pênaltis. O título ficou com o Santos após empate de 1 a 1 no jogo de ida e vitória suada do Peixe na Vila Belmiro, por 1 a 0.