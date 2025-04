Palmeiras recebe vídeo e vai banir torcedor por gesto racista contra rivais

O Palmeiras informou na manhã de hoje que recebeu imagens de um de seus torcedores fazendo gestos de cunho racista na direção da torcida do Cerro Porteño durante a vitória de ontem, no Allianz Parque, pela 2ª rodada da Libertadores. O clube afirmou que está trabalhando para identificar o responsável e prometeu punição.

O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem e, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, já trabalha para identificá-lo. Tão logo isso ocorra, ele será bloqueado da plataforma de compra de ingressos para os jogos do clube como mandante e também excluído do Avanti, caso seja adepto do programa.

Torcedor do Palmeiras fazendo gesto racista na direção da torcida do Cerro Porteño, no Allianz Parque Imagem: Reprodução/X