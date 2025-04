Palmeiras faz BO contra torcedor de gesto racista e quer ressarcimento

O Palmeiras já tomou providências em relação ao torcedor que fez um gesto de cunho racista na direção da torcida do Cerro Porteño durante a vitória de ontem, no Allianz Parque, pela 2ª rodada da Libertadores.

O que aconteceu

O clube identificou o indivíduo graças ao sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque e ele foi bloqueado do sistema de venda de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante.

Além disso, o UOL apurou que ele foi excluído do programa Avanti e será acionado judicialmente para ressarcir o clube em caso de punições no âmbito esportivo e financeiro por consequência de sua conduta. O homem recebeu uma notificação extrajudicial do Alviverde para que ele tenha ciência dos fatos.