Libertadores: são-paulinos driblam proibição e recebem time com sinalizador

A torcida do São Paulo conseguiu driblar as proibições da Conmebol para fazer a tradicional festa de recepção da delegação do clube na chegada ao Morumbis, onde enfrenta o Alianza Lima (PER), pela Libertadores, nesta noite.

O que aconteceu

A torcida sempre recepciona o time em frente ao portão do estádio com sinalizadores e bandeirões, mas ouviu que a ação estaria proibida também naquele local.

A Conmebol passou a proibir utilização de sinalizadores também nos arredores do estádio, dentro do perímetro de segurança.