Inter atropela Atlético Nacional com show de Alan Patrick na Libertadores

Fernando parou na trave. O meio-campista surgiu por trás da marcação dentro da grande área, após escanteio cobrado por Wesley, e cabeceou com perigo. A bola triscou o poste e saiu pela linha de fundo.

Pênalti para o Inter! Wesley arrancou em velocidade e invadiu a grande área, mas acabou derrubado por Tesillo. O árbitro anotou em campo e esperou a revisão do VAR, para confirmar a cobrança.

Alan Patrick abriu o placar! Na cobrança da penalidade, o camisa 10 finalizou no canto direito do gol do Atlético Nacional, enquanto Ospina pulou para o outro lado, aos 5 minutos da segunda etapa.

Viveros perdeu gol incrível. O atacante foi acionado e venceu o zagueiro Rogel na corrida. Na finalização, parou em cima do goleiro Anthoni, que saiu bem e fez ótima defesa.

Alan Patrick quase fez o segundo. O meia recebeu bola próximo da grande área e finalizou forte, mas Ospina conseguiu espalmar e evitar mais um tento do camisa 10 do Colorado.

Hinestroza foi expulso direto por entrada em Vitinho! O principal jogador do Atlético Nacional deu um carrinho perigoso e, apesar de recolher a perna, chegou forte no atacante do Inter. O VAR chamou o árbitro para análise após cartão amarelo, e então optou por expulsar o atleta.