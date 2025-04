Garro seguirá em tratamento para dor e é desfalque do Corinthians em Dérbi

Rodrigo Garro seguirá sob cuidados do departamento médico do Corinthians, por conta de dores no joelho direito, após retornar de um tratamento fisioterápico na Espanha.

O que aconteceu

O clube paulista confirmou a sequência do processo de recuperação do meio-campista, no CT Joaquim Grava. Garro ainda não está pronto para retornar aos gramados, mas a evolução tem sido boa depois "tratamento inovador" em Madri, com o fisioterapeuta espanhol Javier Ledesma.