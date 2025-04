Filipe prova lado amargo da vida de técnico e se coloca como escudo no Fla

Na entrevista após o 2 a 1 do Central Córdoba, foram várias referências a si mesmo como responsável do que classificou como "caos instaurado".

"Se em algum momento em campo eles não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, dominando todos os espaços, isso é culpa do treinador. Eu isento eles de toda essa culpa".

Na prática, o treinador descreveu como principais erros cometidos a tentativa desvairada de colocar atacantes para tentar virar o 2 a 0 do primeiro tempo.

O Flamengo só conseguiu um gol em uma cobrança espetacular de falta do uruguaio De La Cruz. Até colocou bola na trave no fim. Mas no geral, teve uma criação pobre.

"Eu vou ser cobrado pelas minhas decisões e a responsabilidade é unicamente minha. Tomo as decisões com base no que eu sinto que é o melhor para a equipe", completou.

Outra discussão diante da qual Filipe testa a cobrança remete aos tempos de Tite — para citar o antecessor.