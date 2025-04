Bom e barato? Pulga cala críticas e vira pilar de Ceni em Bahia embalado

Pulga já fez 19 jogos e marcou seis vezes na temporada — é o vice em participações, perdendo apenas para Cauly, e o terceiro em gols, atrás de Erick e Luciano Rodríguez.

Classificação e jogos Libertadores

Os últimos dois gols são marcantes para o atleta: o atacante balançou as redes contra o Vitória, na ida da final do Campeonato Baiano, e cravou a vitória de seu clube com um golaço diante do Nacional-URU, pela Libertadores.

'Desacreditaram'

Há dois anos, Pulga deixava o modesto Ferroviário-CE para acertar com o Ceará e ganhar projeção nacional. Antes, ele havia "peregrinado" pelo país em times como River-PI, Atlético-CE, Madureira e Campinense.

A chegada ao Bahia, segundo ele mesmo, foi vista com desconfiança por alguns — e usada como combustível para ser protagonista do atual líder do Grupo F da Libertadores.